Calciomercato Sampdoria, muro per Borini: pista complicata (Di sabato 15 gennaio 2022) Calciomercato Sampdoria: il Karagumruk fa muro per Borini. I dettagli della trattativa con il club turco per l'attaccante La trattativa con il Karagumruk per Fabio Borini sta vivendo una fase di stallo. Come riportato da Il Secolo XIX, dopo gli ultimi contatti contatti con la Sampdoria è calato il silenzio sul possibile trasferimento dell'esterno classe '91. Borini ha espresso il proprio gradimento verso la destinazione blucerchiata, il problema resta la formula. La Sampdoria non può impegnarsi oltre a giugno a livello temporale con i nuovi acquisti e il trasferimento a titolo temporaneo è la soluzione più gradita al club blucerchiato. Il Karagumruk però ha già sottolineato che non accetterà un prestito secco. L'articolo proviene da Calcio News ...

