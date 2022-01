Australian Open 2022 | chi sostituirebbe Novak Djokovic? Salvatore Caruso spera | è il lucky loser prescelto

(Di sabato 15 gennaio 2022)è in attesa di giudizio e soltanto nella mattinataa di domenica 16 gennaio saprà se potrà partecipare agli. Le sorti del tennista serbo sono nelle mani della Corte Federale, chiamata a pronunciarsi su questo spinoso caso che sta tenendo banco nelle ultime due settimane. Il numero 1 al mondo sarà in campo lunedì 17 gennaio per disputare l’incontro di primo turno dello Slam oppure dovrà tornare a casa, poiché il visto non gli è stato riconosciuto dal Paese? Ne sapremo di più nelle prossime ore, ma intanto sorge una domanda tra gli appassionati: chise il giocatore non potesse giocare sul cemento di Melbourne? La risposta interessa da vicino l’Italia poiché a beneficiare ...

Advertising

fanpage : Novak #Djokovic non giocherà gli Australian Open. Il tennista numero 1 al mondo è stato espulso dall'Australia… - Agenzia_Ansa : Il ministero dell'immigrazione australiano ha annullato per la seconda volta il visto di Novak Djokovic, il tennist… - GuidoDeMartini : ?? LE PERSONE LIBERE fanno impazzire GLI SCHIAVI. ?? Il ministro dell’immigrazione australiano usa il suo potere per… - ModernoAlex : RT @FioriFlavio: Nadal è stufo della saga: ”Sarà un grande Australian Open con o senza #Djokovic” posso tradurre ? con un '#DjoKovid hai… - FioriFlavio : Nadal è stufo della saga: ”Sarà un grande Australian Open con o senza #Djokovic” posso tradurre ? con un '… -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

... è in questa settimana concentrata sul caso Novak Djokovic nell'attesa della decisione del tribunale, che sarà presa domenica 16 gennaio, per la partecipazione agli. Sulla stessa ...Fabio Fognini esordirà agli2022 affrontando Tallon Griekspoor . Esordio tutt'altro che agevole per il ligure, il quale affronta un avversario imbattuto da ben 28 match. L'ultima sconfitta risale allo scorso 3 ...Novak Djokovic è in attesa di giudizio e soltanto nella mattinata australiana di domenica 16 gennaio saprà se potrà partecipare agli Australian Open. Le sorti del tennista serbo sono nelle mani della ...Per la settima volta Martina Trevisan conquista il pass per il tabellone principale di uno Slam, superando le qualificazioni degli Australian Open. Missione compiuta (per la prima volta) a Melbourne a ...