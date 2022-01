Andrea Iannone, ecco chi sono tutte le ex fidanzate del pilota di MotoGp (Di sabato 15 gennaio 2022) Nella vita amorosa di Andrea Iannone ci sono state ex famosissime che insieme al bel pilota di MotoGp hanno catturato l’attenzione del mondo del gossip. Oggi vedremo il centauro ed ex concorrente dell’ultima edizione di “Ballando Con le Stelle”, ospite a “Verissimo”, dove si racconterà per la prima volta ai microfoni del salotto pomeridiano condotto dalla padrona di casa, Silvia Toffanin. Claudia Manzella, top model è stata al fianco di Iannone: presenza fissa nei paddock durante i Gp, la storia con la palermitana è andata avanti 8 anni per poi concludersi. Poco tempo dopo, il cuore del pilota inizia a batter per Belen Rodriguez. I due si incontrano grazie al fratello della showgirl argentina, Jeremias amico di Iannone e dal 2016 diventano una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 15 gennaio 2022) Nella vita amorosa dicistate ex famosissime che insieme al beldihanno catturato l’attenzione del mondo del gossip. Oggi vedremo il centauro ed ex concorrente dell’ultima edizione di “Ballando Con le Stelle”, ospite a “Verissimo”, dove si racconterà per la prima volta ai microfoni del salotto pomeridiano condotto dalla padrona di casa, Silvia Toffanin. Claudia Manzella, top model è stata al fianco di: presenza fissa nei paddock durante i Gp, la storia con la palermitana è andata avanti 8 anni per poi concludersi. Poco tempo dopo, il cuore delinizia a batter per Belen Rodriguez. I due si incontrano grazie al fratello della showgirl argentina, Jeremias amico die dal 2016 diventano una ...

