WWE: Annunciato un faccia a faccia tra Roman Reigns e Seth Rollins per questa notte a SmackDown (Di venerdì 14 gennaio 2022) "E' venerdì amici…sapete cosa vuol dire!" prendiamo in prestito questa frase per ricordare a tutti che questa notte si terrà un nuovo episodio di SmackDown, al centro del quale, vi sarà il faccia a faccia tra i due ex membri dello Shield. La WWE ha appena Annunciato che Roman Reigns e Seth Rollins si troveranno a discutere di quanto accaduto la scorsa settimana, quando il Visionario ha lanciato la sua sfida al Tribal Chief. Una puntata di fuoco La federazione ha pubblicato un tweet scrivendo:"Il campione Universale Roman Reigns e il suo sfidante per la Royal Rumble, Seth Rollins, si ...

