Torta di mele soffice | altissima | morbida e golosa! La più buona!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Buongiorno a tutti! Oggi vi proponiamo una ricetta gustosissima per preparare in casa ladi. Questo dolce praticamente piace a tutti, ma ce ne sono molte versioni, più o meno farcite. Vi proponiamo in questo caso una variante ricca di gusto e di sapore, grazie alla presenza di moltissimeche rilasciano davvero un inebriante aroma, degno di essere ricordato per sempre. Di seguito vedrete quali sono gli ingredienti che vi occorrono e le loro quantità, seguite dal procedimento dettagliato per mettere in forno questo fantastico dolce. Ingredienti 100 gr zucchero (oppure 100g eritritolo / 80g di miele millefiori / 50g di stevia) 3tagliate a pezzettini 2 uova 16 gr di lievito per dolci 200 gr farina 00 (se la preferite più rustica potete metterne una parte integrale) zucchero di canna ...