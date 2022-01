Televisione - Il Mondiale Rally su Sky e Now (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il Mondiale Rally 2022 potrà essere seguito dagli appassionati sui canali Sky e Now: l'emittente ha infatti acquisito i diritti del campionato, che va ad aggiungersi alle altre categorie del motorsport delle quali trasmette le immagini, Formula 1 in testa. Le 13 gare potranno essere viste su Sky Sport Action (canale 206), a partire dal Rally di Monte Carlo, che aprirà la stagione dal 20 al 23 gennaio, fino a quello del Giappone, che dovrebbe concluderla dal 10 al 13 novembre (Covid permettendo, dato che, negli ultimi due anni, l'onore di assegnare il titolo è spettato alla seconda prova disputata in Italia, il Rally di Monza, assurto a validità iridata). Al Monte, per inciso, si potranno vedere occasionalmente in gara anche i due mostri sacri del rallismo, Sébastien Loeb (con la Ford M-Sport) e Sébastien Ogier (con la ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il2022 potrà essere seguito dagli appassionati sui canali Sky e Now: l'emittente ha infatti acquisito i diritti del campionato, che va ad aggiungersi alle altre categorie del motorsport delle quali trasmette le immagini, Formula 1 in testa. Le 13 gare potranno essere viste su Sky Sport Action (canale 206), a partire daldi Monte Carlo, che aprirà la stagione dal 20 al 23 gennaio, fino a quello del Giappone, che dovrebbe concluderla dal 10 al 13 novembre (Covid permettendo, dato che, negli ultimi due anni, l'onore di assegnare il titolo è spettato alla seconda prova disputata in Italia, ildi Monza, assurto a validità iridata). Al Monte, per inciso, si potranno vedere occasionalmente in gara anche i due mostri sacri del rallismo, Sébastien Loeb (con la Ford M-Sport) e Sébastien Ogier (con la ...

