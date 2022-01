Slittino | piazzamenti fuori dal podio per l’Italia nelle sprint di Oberhof Vincono Gleirscher | Taubitz ed Eggert Benecken

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Giornata avara di soddisfazioni per la Nazionale italiana diin quel di. Programma particolare con lead anticipare le prove classiche in terra tedesca, con gli azzurri che però non sono riusciti a trovare iltre gare. Tra gli uomini saluta le già poche chances di giocarsi la sfera di cristallo Dominik Fischnaller che è solamente ottavo nella prova dominata dall’Austria. Tripletta con Davidche ha timbrato il crono di 35.228 davanti a Nicoe Jonas Mueller, gestione per Johannes Ludwig quarto e pronto ad alzare la Coppa. Gli altri azzurri: 17mo Kevin Fischnaller, 20mo Leon Felderer, 30mo Alex Gufler. Le migliori performance della squadra tricolore sono giunte nel doppio con i beidi ...

In casa Italia azzurre fuori dalla top - 10: la migliore è Andrea Voetter , 12ma, seguita da Nina Zoeggeler . Quindicesima invece Marion Oberhofer. Nel doppio tornano a vincere i lettoni Sics/Sics :