Sci alpino, discesa maschile Wengen 2022: Kilde batte Odermatt, Paris nono (Di venerdì 14 gennaio 2022) I risultati della discesa libera maschile di Wengen 2022, valida per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. Il norvegese Aleksander Aamodt Kilde vince la prova in 1:42.42, precedendo di 0.19 il leader della Coppa del Mondo Marco Odermatt. A chiudere il podio è l’altro svizzero Beat Feuz a +0.30, sceso con il pettorale numero 3. Sesto Matthias Mayer, terzo nella generale, mentre chiude nella top ten Dominik Paris, che parte bene ma a causa di qualche errore tecnico nei passaggi chiave perde velocità e termina con un nono posto a +1.00. Buona la prova di Christof Innerhofer, che chiude tredicesimo dopo essere finito anche nello sporco. Sedicesimo Mattia Casse, 21esimo Matteo Marsaglia. PROGRAMMA OLIMPIADI PECHINO ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 gennaio 2022) I risultati dellaliberadi, valida per la Coppa del Mondo 2021/di sci. Il norvegese Aleksander Aamodtvince la prova in 1:42.42, precedendo di 0.19 il leader della Coppa del Mondo Marco. A chiudere il podio è l’altro svizzero Beat Feuz a +0.30, sceso con il pettorale numero 3. Sesto Matthias Mayer, terzo nella generale, mentre chiude nella top ten Dominik, che parte bene ma a causa di qualche errore tecnico nei passaggi chiave perde velocità e termina con unposto a +1.00. Buona la prova di Christof Innerhofer, che chiude tredicesimo dopo essere finito anche nello sporco. Sedicesimo Mattia Casse, 21esimo Matteo Marsaglia. PROGRAMMA OLIMPIADI PECHINO ...

Advertising

Eurosport_IT : Mikaela #Shiffrin, come lei nessuno mai! ?? Con Schladming sale a quota 47 vittorie in slalom diventando l'atleta p… - sportface2016 : #Scialpino, discesa maschile #Wengen: #Kilde batte #Odermatt, #Paris nono - RSIsport : ????? Doppio successo in discesa in due giorni per Lars Rösti e Juliana Suter in Coppa Europa #FIS #RSISport - Gazzetta_it : Discesa di Wengen: è festa norvegese con Kilde #fisski - infoitsport : Sci alpino, Coppa del Mondo 2021/2022 - LIVE discesa maschile Wengen: Dominik Paris ci prova, Feuz per la storia -