Sassoli: Letta, 'incarna il Pd, rilanceremo progetti in suo nome' (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen (Adnkronos) - "Quando penso a DavidSassoli penso a una persona che meglio di altre incarna il Pd. Intitolargli oggi il suo circolo è un messaggio molto forte. Il nostro partito è fiero e orgoglioso di lui, rilanceremo in suo nome progetti politici europeisti, di attenzione ai giovani". Lo scrive su Twitter Enrico Letta, a proposito dell'intitolazione del circolo Pd Trionfale-Mazzini di Roma al presidente dell'Europarlamento. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen (Adnkronos) - "Quando penso a Davidpenso a una persona che meglio di altreil Pd. Intitolargli oggi il suo circolo è un messaggio molto forte. Il nostro partito è fiero e orgoglioso di lui,in suopolitici europeisti, di attenzione ai giovani". Lo scrive su Twitter Enrico, a proposito dell'intitolazione del circolo Pd Trionfale-Mazzini di Roma al presidente dell'Europarlamento.

Advertising

pdnetwork : 'Grazie a #Sassoli, l’#Ue ha scelto di aiutare i deboli, di costruire i primi passi dell’Europa sociale e della sal… - La7tv : #lariachetira @EnricoLetta: '#DavidSassoli ha cambiato la storia europea con tante scelte importanti e fondamentali… - lanuovaCrociata : RT @itsmeback_: Il nostro paese è in mano a persone che si fanno i Selfie nelle camere ardenti con le bare dei morti.????? (Vedi Giuseppe Co… - Dj_europe80 : RT @itsmeback_: Il nostro paese è in mano a persone che si fanno i Selfie nelle camere ardenti con le bare dei morti.????? (Vedi Giuseppe Co… - TV7Benevento : Sassoli: Letta, 'incarna il Pd, rilanceremo progetti in suo nome'... -