Ragazzo scopre che il fratello maggiore gli ha conservato in segreto i soldi dell’affitto per anni

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Non è mai semplice andare a vivere da soli lasciando le comodità della casa dei genitori. Al giorno d'oggi, la triste realtà dell'avere una laurea è spesso un peso per le nostre stesse finanze e non ci garantisce neppure di trovare lavoro. Per Todd Burkemper le cose non sono filate esattamente lisce, ma comunque è riuscito a trovarsi un buon lavoro come designer di app. Si è costruito una casa in Missouri e ha comprato un'auto. È chiaramente un uomo impegnato, ma mai troppo impegnato per la famiglia. Quando suominore Alex si è laureato, lo ha invitato ad andare a vivere a casa sua invece che tornare dai genitori. Todd ha permesso ad Alex di vivere a casa sua gratuitamente per 6 mesi, ma poi ha deciso che era ora di pagare l'affitto. Ma ciò che il fratellino non sapeva è dove andavano veramente a finire i suoi.