Piazza Duomo e non solo: è licenza di caccia alle donne (Di venerdì 14 gennaio 2022) Abbiamo regolamentato la caccia come ars venatoria. Abbiamo dato regole e divieti. Abbiamo saputo creare consapevolezza. Si è diffuso il comune sentire del rispetto per l’animale cacciato, e in molti chiedono con forza che la caccia agli animali selvatici venga proibita. E intanto, la selvaggina è diventata la donna. Lo so, dirlo in questa forma è un pugno nello stomaco. È un urto di vomito. Ma che cosa abbiamo visto, stiamo vedendo, da anni? Che cosa ci siamo rifiutati di vedere, che cosa abbiamo rubricato come “episodio isolato” quando invece era ed è costume condiviso? Ancora ieri, si parlava di “campanello di allarme” per i fatti di Piazza Duomo a Milano. Stupri e violenze portati a compimento da torme di maschi organizzati, in venti, in trenta, contro una donna sola, isolata nella foresta dei ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 14 gennaio 2022) Abbiamo regolamentato lacome ars venatoria. Abbiamo dato regole e divieti. Abbiamo saputo creare consapevolezza. Si è diffuso il comune sentire del rispetto per l’animaleto, e in molti chiedono con forza che laagli animali selvatici venga proibita. E intanto, la selvaggina è diventata la donna. Lo so, dirlo in questa forma è un pugno nello stomaco. È un urto di vomito. Ma che cosa abbiamo visto, stiamo vedendo, da anni? Che cosa ci siamo rifiutati di vedere, che cosa abbiamo rubricato come “episodio isolato” quando invece era ed è costume condiviso? Ancora ieri, si parlava di “campanello di allarme” per i fatti dia Milano. Stupri e violenze portati a compimento da torme di maschi organizzati, in venti, in trenta, contro una donna sola, isolata nella foresta dei ...

