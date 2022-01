Pattinaggio artistico oggi | Europei 2022 | orari 14 gennaio | programma | tv | streaming | italiani in gara | ordini di entrata

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Una giornata a dir poco cruciale per i colori azzurri. L’Italia reciterà un ruolo da protagonista nel terzo giorno di competizioni ai Campionatidi, evento in scena questa settimana a Tallinn, in Estonia, presso la Tondiraba Ice Hall. Per l’occasione infatti scenderanno sul ghiaccio Charlène Guignard-Marco Fabbri per affrontare la rhythm dance, il cui inizio è fissato per le ore 11:46. Gli atleti di Barbara Fusar Poli, salvo sorprese, si giocheranno la medaglia d’argento sfidando i diretti rivali Alexandra Stepanova-Ivan Bukin in una battaglia praticamente a pari livello. In tal senso sarà fondamentale pattinare un primo segmento senza sbavature, in modo da tentare poi l’allungo con la meravigliosa danza libera. Il primo posto invece, con la defezione di Papadakis-Cizeron, sembra ...