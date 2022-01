Pattinaggio artistico | Daniel Grassl poesia d’argento! Grande rimonta e medaglia storica

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Un podio scritto nel destino.ha conquistato inuna meritatissimad’argento nella specialità individuale maschile ai Campionati Europei 2022 di, mandando in visibilio la Tondiraba Ice Hall di Tallinn (Estonia) e replicando quanto fatto in passato recente da Samuel Contesti, secondo nel 2009 a Helsinki. L’azzurro allenato da Lorenzo Magri, quinto dopo lo short a otto lunghezze dalla vetta, è stato protagonista di una performance dall’altissimo livello tecnico, imbastita da tre quadrupli, lutz, flip e loop (quest’ultimo ruotato in combinazione con euler/triplo salchow), un triplo axel e altri cinque tripli. Raccogliendo il massimo del livello nelle tre trottole pianificate, stessa assegnazione ricevuta nella serie di passi, ...

Notizia strepitosa per il movimento italiano del pattinaggio di figura. L'International Skating Union ha assegnato in via ufficiale all'Italia le finali di ISU Grand Prix 2022/2023, che si disputeranno dall'8 all'11 dicembre 2022 in un palazzetto ... L'altoatesino recupera dal quinto posto nel programma corto e al termine del libero viene battuto solo dal russo Kondratiuk. Un podio scritto nel destino. Daniel Grassl ha conquistato in rimonta una meritatissima medaglia d'argento nella specialità individuale maschile ai Campionati Europei 2022 di pattinaggio artistico, ma ...