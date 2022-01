Milan-Genoa 3-1, Re Leao di San Siro: il talento del portoghese è esploso (Di venerdì 14 gennaio 2022) Rafael Leao entra e incanta San Siro. Il portoghese scuote un Milan disattento contro un Genoa determinato. Che talento! Leggi su pianetamilan (Di venerdì 14 gennaio 2022) Rafaelentra e incanta San. Ilscuote undisattento contro undeterminato. Che

Advertising

acmilan : ?? @TheoHernandez, @RafaeLeao7, @OlivierGiroud and much more: check out our stats from tonight's game ??… - AleBonan : Entriamo dopo la fine di Milan-Genoa @DiMarzio @fains - SkySport : MILAN-GENOA 3-1 Risultato finale dopo i supplementari ? ? #Ostigard (17') ? #Giroud (74') ? #Leao (102') ?… - infoitsport : Milan-Genoa 3-1, Re Leao di San Siro: il talento del portoghese è esploso - bubinoblog : #ASCOLTITV 13 GENNAIO 2022: IL RITORNO DI DOC NELLE TUE MANI, MILAN-GENOA, HARRY POTTER -