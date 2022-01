Luis Nani torna in Serie A: il Venezia piazza un colpo da… favola (Di venerdì 14 gennaio 2022) Luis Nani è un calciatore che non ha bisogno di presentazioni, è in grado di garantire qualità ed esperienza. Il portoghese è pronto a tornare nel campionato di Serie A, è stata raggiunta l’intesa di massima con il Venezia. E’ un classe 1986 che nel corso della carriera ha indossato maglie del calibro di Manchester United, Sporting Lisbona, Valencia e Lazio, poi anche Fenerbahce e Orlando City. E’ un jolly dal punto di vista tattico per la qualità di adattamento, può giocare in zona esterna sia a destra che a sinistra, nel corso della carriera si è messo in mostra anche in zona centrale del campo. I colloqui tra Venezia e Nani hanno avuto esito positivo, il calciatore potrebbe raggiungere l’Italia già nelle prossime ore. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 14 gennaio 2022)è un calciatore che non ha bisogno di presentazioni, è in grado di garantire qualità ed esperienza. Il portoghese è pronto are nel campionato diA, è stata raggiunta l’intesa di massima con il. E’ un classe 1986 che nel corso della carriera ha indossato maglie del calibro di Manchester United, Sporting Lisbona, Valencia e Lazio, poi anche Fenerbahce e Orlando City. E’ un jolly dal punto di vista tattico per la qualità di adattamento, può giocare in zona esterna sia a destra che a sinistra, nel corso della carriera si è messo in mostra anche in zona centrale del campo. I colloqui trahanno avuto esito positivo, il calciatore potrebbe raggiungere l’Italia già nelle prossime ore. L'articolo CalcioWeb.

