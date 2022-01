LIVE Snowboard | PGS Simonhöhe 2022 in DIRETTA | si comincia! L’Italia si aggrappa a Fischnaller | March e Messner

(Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.23 Si prosegue nel susseguirsi di run. 14.21 Altre due qualificate ai quarti: la polacca Aleksandra Krol e la fortissima tedesca Ramona Theresia Hofmeister. 14.18 Abbiamo le prime due qualificate ai quarti di finale: la tedesca Melanie Hochreiter e l’olandese Michelle Dekker, che si scontreranno nel prossimo turno. 14.16 Subito le prime due atlete in gara: la tedesca Hochreiter e la nipponica Takeuchi. SI VA COL TABELLONE FEMMINILE. 14.13 Due minuti al via del tabellone femminile, su cui vi daremo aggiornamenti costanti: si parte dagli 1/8 di finale. 14.10 In ottica italiana invece, attenzione al tabellone maschile: dove vi saranno. 14.05 Dieci minuti al via del tabellone femminile, dove non ci saranno azzurre fra le migliori ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Snowboard PGS Simonhöhe 2022 in DIRETTA: gli azzurri cercano risposte verso le Olimpiadi - #Snowboard… - tdg_trekking : RT @laLUNAmontagne: #Live #Meteo #Nivometro #Tarvisio ore 7:30 ?? Neve al suolo 61cm ?? #vacanzediverse ??#vacanzeuniche - laLUNAmontagne : #Live #Meteo #Nivometro #Tarvisio ore 7:30 ?? Neve al suolo 61cm ?? #vacanzediverse ??#vacanzeuniche… - zazoomblog : LIVE Snowboard PGS Scuol 2022 in DIRETTA: March e Felicetti volano ai quarti! - #Snowboard #Scuol #DIRETTA: #March -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Snowboard

OA Sport

...testuale degli sport invernali di oggi, venerdì 14 gennaio 2022 . Saranno di scena le gare di Coppa del Mondo per sci alpino , salto con gli sci , combinata nordica , biathlon ,, sci ...... Coppa del Mondo a Wengen (Svizzera): superG maschile - Diretta tv su RaiSport, Eurosport1,streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN . 12.05, Coppa del ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.10 In ottica italiana invece, attenzione al tabellone maschile: dove vi saranno Fischnaller, March e Messner. 14.05 Dieci minuti al via del tabellone femmi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici e amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla Diretta Live del PGS di di Simonhöhe (Austria), prova valida per la Coppa del Mondo di snowboard. L'I ...