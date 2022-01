LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2022 in DIRETTA: Moscheni-Fioretti a rischio per la qualificazione, attesa per Guignard-Fabbri (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:08 Si ricomincia! Stanno per entrare in pista le coppie del terzo gruppo di lavoro: Tina Garabedian-Simon Proulx Senecal (Armenia), Viktoria Semenjuk-Ilya Yukhimuk (Bielorussia), Mariia Ignateva- Danijil Leonyidovics Szemko (Ungheria), Maria Sofia Pucherova-Nikita Lysak (Slovacchia). 12:55 Ora il rifacimento del ghiaccio. Quindici minuti di pausa per noi. 12:53 Al termine del secondo gruppo di lavoro al comando ci sono gli ucraini Holubtsova-Beloborov con 63.30. Seguono gli svizzeri Tessari-Walker e i padroni di casa Mazingue-Jevgeni con 60.36. Quarti Moscheni-Fioretti (59.13), non certi della qualificazione 12:52 Non deludono gli spettatori i padroni di casa che, con una performance discreta, superano la soglia dei 60 punti guadagnando la terza piazza ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:08 Si ricomincia! Stanno per entrare in pista le coppie del terzo gruppo di lavoro: Tina Garabedian-Simon Proulx Senecal (Armenia), Viktoria Semenjuk-Ilya Yukhimuk (Bielorussia), Mariia Ignateva- Danijil Leonyidovics Szemko (Ungheria), Maria Sofia Pucherova-Nikita Lysak (Slovacchia). 12:55 Ora il rifacimento del ghiaccio. Quindici minuti di pausa per noi. 12:53 Al termine del secondo gruppo di lavoro al comando ci sono gli ucraini Holubtsova-Beloborov con 63.30. Seguono gli svizzeri Tessari-Walker e i padroni di casa Mazingue-Jevgeni con 60.36. Quarti(59.13), non certi della12:52 Non deludono gli spettatori i padroni di casa che, con una performance discreta, superano la soglia dei 60 punti guadagnando la terza piazza ...

