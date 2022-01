LIVE Marocco-Comore 1-0, Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: Ben Boina para un rigore a El Nesyri (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 85? Ancora Ben Boina protagonista a fermare un pallone per El Nesyri, senza fallo. 84? El Nesyri ha calciato centrale e debole, Ben Boina si era tuffato a destra ma ha respinto con le gambe! 83? BEN BoinaAAAA! La parata del portiere delle Comore! Si resta sull’1-0! 82? El Nesyri sul punto di battuta. 81? Hakimi lancia Aboukhlal verso la porta, Bein Boina e Bakari non si capiscono e mandano giù l’avversario. 80? CALCIO DI rigore PER IL Marocco! 78? OCCASIONE INCREDIBILE PER IL Marocco! Cross d’esterno di Fajr in mezzo, poi Ben Boina respinge tre volte su Aguerd, Saiss e Molina. Il pallone forse ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA85? Ancora Benprotagonista a fermare un pallone per El, senza fallo. 84? Elha calciato centrale e debole, Bensi era tuffato a destra ma ha respinto con le gambe! 83? BENAAAA! Lata del portiere delle! Si resta sull’1-0! 82? Elsul punto di battuta. 81? Hakimi lancia Aboukhlal verso la porta, Beine Bakari non si capiscono e mandano giù l’avversario. 80? CALCIO DIPER IL! 78? OCCASIONE INCREDIBILE PER IL! Cross d’esterno di Fajr in mezzo, poi Benrespinge tre volte su Aguerd, Saiss e Molina. Il pallone forse ...

