“L’hanno cacciata”. Bufera su Diana Del Bufalo, scoppia il caso in tv. E lei spiega tutto (Di venerdì 14 gennaio 2022) Diana Del Bufalo, l’attrice mette chiarezza alla spinosa questione delle ultime ore. Per i suoi grandi fan non stato facile digerire la notizia che la vedrebbe fuori dal cast della seconda stagione di LOL – Chi ride è fuori. La questione ha a che fare con il Covid? Diana Del Bufalo lo avrebbe chiarito nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano romano Il Messaggero. Insomma con la presunta voce messa in circolo di recente, il Covid c’entra oppure no? L’attrice lo avrebbe spiegato senza troppi giri di parole: “Ma figuriamoci. Abbiamo già girato tutto, a settembre. È una fake news”. Inoltre Diana ha confermato quanto abbia “adorato il programma e che in effetti starci dentro è complicatissimo”. E l’attrice nel corso della lunga intervista non poteva che ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 14 gennaio 2022)Del, l’attrice mette chiarezza alla spinosa questione delle ultime ore. Per i suoi grandi fan non stato facile digerire la notizia che la vedrebbe fuori dal cast della seconda stagione di LOL – Chi ride è fuori. La questione ha a che fare con il Covid?Dello avrebbe chiarito nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano romano Il Messaggero. Insomma con la presunta voce messa in circolo di recente, il Covid c’entra oppure no? L’attrice lo avrebbeto senza troppi giri di parole: “Ma figuriamoci. Abbiamo già girato, a settembre. È una fake news”. Inoltreha confermato quanto abbia “adorato il programma e che in effetti starci dentro è complicatissimo”. E l’attrice nel corso della lunga intervista non poteva che ...

