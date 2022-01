“L’Eredità”, grande assente da tempo la professoressa Samira: l’appello di Insinna preoccupa (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il game show di Rai 1 da ormai una settimana non ha più notizie della sua amata professoressa, molti i telespettatori che iniziano ad essere preoccupati per lei. Poco tempo fa ha salutato il programma una delle professoresse storiche de “L’Eredità”, ovvero Ginevra Pisani, un addio per molti telespettatori sofferto visto che era una presenza L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il game show di Rai 1 da ormai una settimana non ha più notizie della sua amata, molti i telespettatori che iniziano ad essereti per lei. Pocofa ha salutato il programma una delle professoresse storiche de “”, ovvero Ginevra Pisani, un addio per molti telespettatori sofferto visto che era una presenza L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

MarcoMonteTor : @fabfazio Alla camera ardente si sono palesati la stima e l'affetto che tutti hanno per David Sassoli. Un Grande Uo… - circolo_l : #RT @GiorgiaMeloni: Difendere le tradizioni, amare le cose degne di essere conservate, confutare il mito progressis… - idiblue2 : RT @ARTEita: 30 anni fa, l'URSS cessava di esistere: per Vladimir #Putin si trattò della 'più grande catastrofe geopolitica del XX secolo'.… - ARTEita : 30 anni fa, l'URSS cessava di esistere: per Vladimir #Putin si trattò della 'più grande catastrofe geopolitica del… - ChiranAngelgela : Il grande lascito di #DavidSassoli. Sarà difficile e impegnativo raccoglierne l'eredità -