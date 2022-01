La tecnologia al servizio dell’igiene orale

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 14 gennaio 2022) La bocca e i denti non rappresentano un mondo a sé stante, ma il loro stato di salute influisce anche su altre parti del corpo. Si è visto, ad esempio, che persone che soffrono di parodontite, ossia l’infiammazione delle gengive, hanno una maggior probabilità di sviluppare malattie legate al sistema cardiovascolare, come ictus e infarto. Diventa quindi importante non solo intervenire in caso di malattia, ma prendersi cura dei denti ogni giorno, per prevenire l’insorgenza di carie, neoplasie e malattie parodontali. Oggi, oltre a spazzolino, dentifricio e filo interdentale, laci ha fornito degli strumenti per migliorare e semplificare le operazioni di pulizia profonda della bocca, ma anche per monitorare lo stato di salute del nostro cavo. Il primo strumento è lo spazzolino elettrico. Uno studio uscito nel 2014, ha evidenziato ...