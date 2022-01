Honda presenta il suo 2022 | tra la novità delle auto e la voglia di vincere - News

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Ogni anno a gennaio vi sonocertezze, ed una di queste è senza dubbio lazione(a Tokyo) relativa agli obiettivi raggiunti nell'anno passato ed a quelli fissati per la stagione ...

"Il 2021 si è rivelato incerto a causa del Covid ed in particolare della variante Omicron - ha spiegato il presidente di Honda Motor Toshiro Mibe - ma spero che il mondo ne possa uscire al più presto. Al Tokyo Auto Salon 2022 c'è anche spazio per la Honda Civic Type R, ancora vestita con la sua familiare mimetica di colore rosso. La berlina ad alte prestazioni segue le orme del modello standard ma presenta anche un labbro anteriore... La casa alata ha salutato il 2021, e si prepara al nuovo anno con una grande novità: il comparto racing automobilistico verrà inserito all'interno di HRC. Il messaggio di Marquez: "Il ritorno è vicino"