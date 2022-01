Golf, PGA Tour: Kevin Na al comando del Sony Open dopo il primo round (Di venerdì 14 gennaio 2022) Prima giornata del Sony Open in Hawaii in archivio sul percorso del Waialae Counrty Club di Honolulu. Seconda settimana consecutiva per il PGA Tour nelle Hawaii dopo il Sentry Tournament of Champions di sette giorni fa, vinto dall’australiano Cameron Smith. dopo il primo turno è lo statunitense Kevin Na a guidare la classifica grazie a uno straordinario giro in 61 colpi che gli vale il punteggio di -9. Carta immacolata la sua, senza alcun bogey ed impreziosita da sette birdie e un eagle al Par 5 della 9 con cui ha chiuso le prime nove buche in soli 29 colpi. L’ultimo birdie alla 18 gli ha permesso di superare in classifica uno dei giocatori più esperti del circuito, il capitano del team Usa alla Ryder 2018, Jim Furyk. Il giocatore classe 1970 è ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) Prima giornata delin Hawaii in archivio sul percorso del Waialae Counrty Club di Honolulu. Seconda settimana consecutiva per il PGAnelle Hawaiiil Sentrynament of Champions di sette giorni fa, vinto dall’australiano Cameron Smith.ilturno è lo statunitenseNa a guidare la classifica grazie a uno straordinario giro in 61 colpi che gli vale il punteggio di -9. Carta immacolata la sua, senza alcun bogey ed impreziosita da sette birdie e un eagle al Par 5 della 9 con cui ha chiuso le prime nove buche in soli 29 colpi. L’ultimo birdie alla 18 gli ha permesso di superare in classifica uno dei giocatori più esperti del circuito, il capitano del team Usa alla Ryder 2018, Jim Furyk. Il giocatore classe 1970 è ...

