Fiumicino | travolto da un’auto in corsa durante i lavori | operaio trasportato in eliambulanza

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 14 gennaio 2022). Un incidente gravissimo quello avvenuto qualche ora fa nella mattinata di oggi. Il tremendo fatto è avvenuto precisamente intorno alle 11.30 di questa mattina, in via del Faro, vicino al campo sportivo “Vincenzo Cetorelli”. Leggi anche: Disagi nelle scuole di: finestre aperte e alunni al gelo con plaid e piumini La dinamica dell’incidente diUnstava eseguendo deisu quella via, in particolare erano operazioni di posa della fibra ottica.il lavoro sulla carreggiata, è stato improvvisamente investito da una macchina sbucata sulla strada. Pare che il conducente non l’abbia vistoil suo passaggio, e questo ha determinato il tragico investimento: l’auto gli letteralmente è passata sopra. Richiesto ...