Fermato il compagno della mamma di Fatima | la bimba di 3 anni precipitata dal balcone a Torino

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Azhar Mohssine, il 32ennedi, ladi 3morta a causa delle ferite riportate precipitando daldi casa sua, è statodalla polizia. L’uomo è stato ascoltato nella notte insieme alla compagna, al momento non è noto il perchédecisione degli inquirenti.di 3precipitato dal: c’è un fermo È di questi minuti la notizia del fermo di Azhar Mohssine, presa intorno alle 16 di oggi pomeriggio. Secondo quanto riferisce La Repubblica l’uomo, 32enne di origini marocchine, è stato ascoltato tutta la notte insieme alla madrebambina. Al momento non è noto se Mohssine si trovasse in casa al ...

Nel corso delle indagini che le forze dell'ordine stanno conducendo per ricostruire l'accaduto, ildella madre della bambina è stato posto sotto fermo dagli agenti di polizia. Al momento ...ildella madre Per la morte della bimba è statoildella mamma che, pare, al momento della caduta era solo in casa con la piccola. Allo stato attuale, tuttavia, non ...Un uomo è stato fermato nell'indagine condotta dalla polizia di Torino ... Si tratta di Azar Mohssine, 32 anni, compagno della madre della piccola. L'uomo è stato portato dagli agenti in manette in ...È morta la bambina di tre anni che ieri sera, a Torino, è caduta dal balcone. Un volo terribile dal quarto piano di un palazzo di via Milano. Arrivata al pronto ...