“È infestata dai fantasmi”, famoso cantante costretto ad abbandonare la sua casa (Di venerdì 14 gennaio 2022) Un famoso cantante ha deciso di abbandonare la sua casa perchè secondo lui era infestata dai fantasmi: ecco le sue parole Spiacevole inconveniente per il famoso artista: egli ha deciso di abbandonare la propria abitazione perchè temeva fosse infestata dai fantasmi. Alcuni fenomeni paranormali, infatti, ha destabilizzato la sua quiete. La decisione è stata inevitabile. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 14 gennaio 2022) Unha deciso dila suaperchè secondo lui eradai: ecco le sue parole Spiacevole inconveniente per ilartista: egli ha deciso dila propria abitazione perchè temeva fossedai. Alcuni fenomeni paranormali, infatti, ha destabilizzato la sua quiete. La decisione è stata inevitabile. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

