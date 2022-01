Dakar 2022, Alexandre Giroud: “Non ho parole! Non ho ancora realizzato quanto accaduto!” (Di venerdì 14 gennaio 2022) La dodicesima e ultima tappa dei quad per la Dakar 2022 ha decretato come vincitore il transalpino Alexandre Giroud, 25 anni dopo che il padre Daniel fu il primo pilota di un quad a concludere la Dakar; è la prima vittoria per un pilota francese dall’esordio ufficiale nel 2009. Al francese è bastato il quinto posto nella stage odierna, con partenza a Bisha e arrivo a Jeddah, vinta dall’argentino Francisco Moreno. Il vantaggio che il 40enne francese aveva guadagnato sui suoi stessi rivali era però ampio, e ha dovuto solo controllare il distacco complessivo. Al termine della premiazione, Alexandre Giroud fatica a trovare le parole per descrivere l’emozione post-trionfo: “Non ho ancora realizzato quello che è successo, è fantastico, non ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) La dodicesima e ultima tappa dei quad per laha decretato come vincitore il transalpino, 25 anni dopo che il padre Daniel fu il primo pilota di un quad a concludere la; è la prima vittoria per un pilota francese dall’esordio ufficiale nel 2009. Al francese è bastato il quinto posto nella stage odierna, con partenza a Bisha e arrivo a Jeddah, vinta dall’argentino Francisco Moreno. Il vantaggio che il 40enne francese aveva guadagnato sui suoi stessi rivali era però ampio, e ha dovuto solo controllare il distacco complessivo. Al termine della premiazione,fatica a trovare le parole per descrivere l’emozione post-trionfo: “Non hoquello che è successo, è fantastico, non ...

