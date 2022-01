Covid Milano, riapre ospedale in Fiera: arriva primo paziente (Di venerdì 14 gennaio 2022) E’ arrivato alle 12.30 circa di oggi, ed è un uomo, il primo paziente ricoverato all’ospedale in Fiera di Milano, che oggi ha riaperto i battenti. E’ quanto apprende l’Adnkronos Salute. La terapia intensiva dedicata ai pazienti Covid, allestita a Fiera MilanoCity e coordinata dall’Irccs Policlinico del capoluogo lombardo, torna operativa per la terza volta: dopo il debutto nel periodo aprile-giugno 2020, venne riattivata da ottobre 2020 a giugno 2021. Complessivamente sono stati ricoverati oltre 500 malati. Per ora sono stati riattivati due moduli da 15 posti letto ciascuno. Oggi “sono stati riattivati i primi due moduli di terapia intensiva nella struttura temporanea allestita in FieraMilanocity”, ... Leggi su italiasera (Di venerdì 14 gennaio 2022) E’to alle 12.30 circa di oggi, ed è un uomo, ilricoverato all’indi, che oggi ha riaperto i battenti. E’ quanto apprende l’Adnkronos Salute. La terapia intensiva dedicata ai pazienti, allestita aCity e coordinata dall’Irccs Policlinico del capoluogo lombardo, torna operativa per la terza volta: dopo il debutto nel periodo aprile-giugno 2020, venne riattivata da ottobre 2020 a giugno 2021. Complessivamente sono stati ricoverati oltre 500 malati. Per ora sono stati riattivati due moduli da 15 posti letto ciascuno. Oggi “sono stati riattivati i primi due moduli di terapia intensiva nella struttura temporanea allestita incity”, ...

