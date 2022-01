Covid: in Campania oltre 20mila positivi, 20 morti in 48 ore (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 20.206, in Campania, i positivi al Covid – 11.254 positivi all’antigenico e 8.952 al molecolare – su 100.228 test esaminati di cui 59.122 antigenici e 41.106 molecolari. Scende leggermente il tasso d incidenza che ieri era pari al 23,26% ed oggi è 20,16%.Venti i decessi nelle ultime 48 ore; 6 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali resta stabile la situazione nelle terapie intensive con 79 posti letto occupati; continuano a salire invece i ricoveri in degenza con 1191 posti letto occupati (+37 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 20.206, in, ial– 11.254all’antigenico e 8.952 al molecolare – su 100.228 test esaminati di cui 59.122 antigenici e 41.106 molecolari. Scende leggermente il tasso d incidenza che ieri era pari al 23,26% ed oggi è 20,16%.Venti i decessi nelle ultime 48 ore; 6 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali resta stabile la situazione nelle terapie intensive con 79 posti letto occupati; continuano a salire invece i ricoveri in degenza con 1191 posti letto occupati (+37 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

