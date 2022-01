Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 186.253 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.… - MediasetTgcom24 : Covid, 186.253 nuovi casi su 1.132.309 e altri 360 morti #covid - LaVocedellIsola : Ultime Covid Italia: 360 decessi e 186.253 nuovi casi. In Sicilia 21 vittime - Grazia47777986 : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Sono 186.253 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri e… - folucar : RT @EmMicucci: #Covid 186.253 contagiati oggi. Ci 360 nuovi morti Terapie intensive aumentano i ricoveri e su 125 pazienti usciti, ne sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 186

1 Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute registrati.253 nuovi contagie 360 morti nelle ultime 24 ore in ItaliaSono.253 i nuovi contagi danelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 184.615. Le vittime sono invece 360 mentre ieri erano state 316: si tratta del numero ...Sono 186.253 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, in leggero aumento su ieri (184.615). Con 1.132.309 tamponi, quasi 50mila meno di ieri, il tasso di positività sale dal 15,6% al 16,4%. E ...Sono 186.253 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 184.615. Le vittime sono invece 360 mentre ieri erano state 316: si tratta ...