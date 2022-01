Coppa Italia, Milan soffre ma batte il Genoa 3-1 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il Milan ha battuto 3-1 il Genoa ai supplementari qualificandosi per i quarti di Coppa Italia. La gara contro il grande ex Shevchenko non è stata per nulla facile per gli uomini di Pioli. Il Milan, infatti, ha dovuto inseguire i Genoani nel punteggio per buona parte del match, ed è riuscito solo nei supplementari ad avere la meglio sui rossoblù. Gli uomini allenati da Shevchenko hanno trovato la rete del vantaggio al 17? grazie al nuovo acquisto Ostigard bravo a svettare di testa su un calcio d’angolo di Portanova. I rossoblù hanno giocato con aggressività in mezzo al campo sfruttando la superiorità numerica studiata dal proprio tecnico. Di contro, il Milan non è riuscito quasi mai a rendersi pericoloso dalle parti di Semper. I rossoneri solo nella ripresa sono ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ilha battuto 3-1 ilai supplementari qualificandosi per i quarti di. La gara contro il grande ex Shevchenko non è stata per nulla facile per gli uomini di Pioli. Il, infatti, ha dovuto inseguire ini nel punteggio per buona parte del match, ed è riuscito solo nei supplementari ad avere la meglio sui rossoblù. Gli uomini allenati da Shevchenko hanno trovato la rete del vantaggio al 17? grazie al nuovo acquisto Ostigard bravo a svettare di testa su un calcio d’angolo di Portanova. I rossoblù hanno giocato con aggressività in mezzo al campo sfruttando la superiorità numerica studiata dal proprio tecnico. Di contro, ilnon è riuscito quasi mai a rendersi pericoloso dalle parti di Semper. I rossoneri solo nella ripresa sono ...

