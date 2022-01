Alfonso Signorini, come si è procurato la cicatrice sull’occhio: c’entra il suo vecchio lavoro (Di venerdì 14 gennaio 2022) , davvero incredibile! Alfonso Signorini è uno dei personaggi più conosciuti e influenti del panorama mediatico italiano. È considerato come “l’uomo del gossip”, ma non sappiamo molto su di lui. Sapete, per esempio, come si è procurato quella cicatrice sull’occhio? La carriera L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 14 gennaio 2022) , davvero incredibile!è uno dei personaggi più conosciuti e influenti del panorama mediatico italiano. È considerato“l’uomo del gossip”, ma non sappiamo molto su di lui. Sapete, per esempio,si èquella? La carriera L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

fanpage : #Gfvip Rimprovera il razzismo di Katia Ricciarelli ma non lo punisce, condanna le offese ma non agisce di conseguen… - VanityFairIt : Durante la puntata del reality show di Canale 5 andata in onda il 7 gennaio, il conduttore rimprovera i «vipponi» p… - __hope0___ : Pensa essere Alfonso Signorini con in mano la dinamica vera di questo GF che potrebbe creare una lite fuori di test… - _Overgron_ : RT @peperoncin0_: spammo la mia fancam stupenda?? Dayane is back katia ricciarelli Ma Manila lulú adriana che schifo razzista soleil clariss… - nam_asteee : Alfonso Signorini. Avrebbe potuto dir subito la verità, che le parole di Katia sono imperdonabili, che la cosa gius… -