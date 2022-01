Viabilità Roma Regione Lazio del 13-01-2022 ore 09:15 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Viabilità DEL 12 GENNAIO 2022 ORE 09.05 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALLA A12 Roma TARQUINIA VENTO FORTE DALLA Roma FIUMICINO A CIVITAVECCHIA PORTO, INOLTRE ATTENZIONE AL PERSONALE SU STRADA PER LAVORI TRA LE USCITE DI CIVITAVECCHIA E TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI RIMOSSO SULLA A24 Roma TERAMO L’INCIDENTE SULLE RAMPE DEL CASELLO DI VALLE DEL SALTO. IN FASE DI RIMOZIONE ANCHE L’INCIDENTE SULLA PONTINA VERSO LATINA. CI SONO ANCORA CODE A TRATTI DA CASTEL DI DECIMA A CASTEL RomaNO ANDIAMO SUL RACCORDO ANULARE DI Roma CODE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E NOMENTANA IN INGRESSO A Roma TROVIAMO CODE SULLA FLAMINIA DA LABARO A VIA DUE PONTI E ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 13 gennaio 2022)DEL 12 GENNAIOORE 09.05 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DALLA A12TARQUINIA VENTO FORTE DALLAFIUMICINO A CIVITAVECCHIA PORTO, INOLTRE ATTENZIONE AL PERSONALE SU STRADA PER LAVORI TRA LE USCITE DI CIVITAVECCHIA E TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI RIMOSSO SULLA A24TERAMO L’INCIDENTE SULLE RAMPE DEL CASELLO DI VALLE DEL SALTO. IN FASE DI RIMOZIONE ANCHE L’INCIDENTE SULLA PONTINA VERSO LATINA. CI SONO ANCORA CODE A TRATTI DA CASTEL DI DECIMA A CASTELNO ANDIAMO SUL RACCORDO ANULARE DICODE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E NOMENTANA IN INGRESSO ATROVIAMO CODE SULLA FLAMINIA DA LABARO A VIA DUE PONTI E ...

Advertising

romamobilita : #viabilità #Roma Rallentamenti via Portuense (Casetta Mattei - Newton) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso via del Quadraro - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato via Latina - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato via XX Settembre - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso via di Porta Cavalleggeri -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Traffico Roma del 13 - 01 - 2022 ore 07:30 Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità del traffico traffico indicato Naturalmente in aumento sulla rete viaria ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13 - 01 - 2022 ore 07:30 VIABILITÀ DEL 12 GENNAIO 2022 ORE 07.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DALLE AUTOSTRADE VENTO FORTE SULL'A24 ROMA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2022 ore 16:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Primo appuntamento della giornata con informazione sulladel traffico traffico indicato Naturalmente in aumento sulla rete viaria ...DEL 12 GENNAIO 2022 ORE 07.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DALLE AUTOSTRADE VENTO FORTE SULL'A24...