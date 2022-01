Smog: da domani a Milano, Monza e Cremona misure temporanee di primo livello (Di giovedì 13 gennaio 2022) Milano, 13 gen. (Adnkronos) - Da domani, venerdì 14 gennaio, saranno attivate nelle province di Milano, Monza e Cremona le misure temporanee di primo livello, come previsto dalla Dgr 3606/2020. Ieri è stato infatti registrato il 5° giorno consecutivo di superamento del limite giornaliero di Pm10 in provincia di Monza (64 µg/m³) e il 4° nelle province di Milano e Cremona (rispettivamente 54 e 59 µg/m³). LIMITAZIONI DEL TRAFFICO Relativamente al traffico, le limitazioni si attivano nei Comuni con oltre 30.000 abitanti e in quelli aderenti su base volontaria in fascia 1 e 2. In questo caso non possono circolare le auto di classe fino a euro4 diesel, comprese quelle dotate di filtro ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022), 13 gen. (Adnkronos) - Da, venerdì 14 gennaio, saranno attivate nelle province diledi, come previsto dalla Dgr 3606/2020. Ieri è stato infatti registrato il 5° giorno consecutivo di superamento del limite giornaliero di Pm10 in provincia di(64 µg/m³) e il 4° nelle province di(rispettivamente 54 e 59 µg/m³). LIMITAZIONI DEL TRAFFICO Relativamente al traffico, le limitazioni si attivano nei Comuni con oltre 30.000 abitanti e in quelli aderenti su base volontaria in fascia 1 e 2. In questo caso non possono circolare le auto di classe fino a euro4 diesel, comprese quelle dotate di filtro ...

