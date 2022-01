Sassoli | Mattarella alla Camera ardente

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Il presidente della repubblica Sergiosi è recato in Campidoglioallestita per il presidente del Parlamento europeo David. Pronto ad accoglierlo e il sindaco di ...

I primi a rendere omaggio asono stati il presidente della Repubblica, Sergio, e il presidente del consiglio, Mario Draghi, accolti alla camera ardente in Campidoglio, dal sindaco ...Il presidente della repubblica Sergiosi è recato in Campidoglio alla camera ardente allestita per il presidente del Parlamento europeo David. Pronto ad accoglierlo e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. .David Sassoli. Rimarrà aperto fino alle 18:00 Tra i primi a rendergli omaggio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio Mario Draghi. Domani, venerdì 14 gennaio, i ...Sassoli, oggi apre al Campidoglio la camera ardente. Domani i funerali di Stato a Roma - CorriereQuotidiano.it - Il giornale delle Buone Notizie ...