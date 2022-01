Sanremo, Pillon contro la conduzione di Drusilla Foer: «Non si potrebbe avere un normale papà?» (Di giovedì 13 gennaio 2022) Drusilla Foer arriva sul palco dell’Ariston. A due giorni dall’annuncio ufficiale di Amadeus, conduttore anche dell’edizione 2022 del festival di Sanremo, arriva anche il commento del senatore leghista Simone Pillon, che su Facebook ha scritto: «Com’era ampiamente prevedibile, al festival di Sanremo sempre più LGBT è stata assegnata la quota gender-inclusive già nella fase di scelta dei conduttori». E ancora: «Una domanda: ma sempre in rispetto delle quote, non si potrebbe avere tra i co-presentatori un normale papà (uno eh, non due), e magari di ispirazione conservatrice? Sarebbe un bel segnale, se non altro a tutela delle specie a rischio estinzione televisiva». Con Drusilla Foer – che ha due figli ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 gennaio 2022)arriva sul palco dell’Ariston. A due giorni dall’annuncio ufficiale di Amadeus, conduttore anche dell’edizione 2022 del festival di, arriva anche il commento del senatore leghista Simone, che su Facebook ha scritto: «Com’era ampiamente prevedibile, al festival disempre più LGBT è stata assegnata la quota gender-inclusive già nella fase di scelta dei conduttori». E ancora: «Una domanda: ma sempre in rispetto delle quote, non sitra i co-presentatori un(uno eh, non due), e magari di ispirazione conservatrice? Sarebbe un bel segnale, se non altro a tutela delle specie a rischio estinzione televisiva». Con– che ha due figli ...

Advertising

fanpage : Simone Pillon si è scagliato contro #Sanremo2022 e la scelta di Drusilla Foer, nome d'arte di Gianluca Gori, tra le… - InfinitoIsacco : RT @fanpage: Simone Pillon si è scagliato contro #Sanremo2022 e la scelta di Drusilla Foer, nome d'arte di Gianluca Gori, tra le cinque co-… - tessproperty : Io trovo ancora incredibile che gentaglia come Pillon riceva uno stipendio dallo stato come senatore e poi mi ritro… - ParliamoDiNews : Sanremo 2022, Pillon contro Drusilla Foer: `Non si potrebbe chiamare sul palco un normale papà?` - Il Fatto Quotidi… - riki1_chetwitta : Dimmi che sei un represso senza dirmi che sei un represso: inizia Pillon #Sanremo2022 #Sanremo -