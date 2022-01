Quirinale, Sgarbi: “Per ora trovati 10 nuovi voti per Berlusconi”‘ (Di giovedì 13 gennaio 2022) Si definisce ”l’acchiappa farfalle di Silvio…”. Da oltre una settimana Vittorio Sgarbi sta facendo da vero e proprio segretario telefonico di Silvio Berlusconi, sia ad Arcore che a ‘Villa Grande’, a caccia di grandi elettori nella ‘terra di mezzo’ del Misto per sostenere la candidatura del Cav al Quirinale. ”Da quando Berlusconi mi ha detto che vuole andare al Colle e ha i numeri per farlo, ben 100 voti fuori dal perimetro del centrodestra -racconta all’Adnkronos il critico d’arte- io gli ho chiesto: ma chi sono? Perché non gli diamo un volto chiamandoli uno per uno? E così, numeri di telefono alla mano, stiamo sentendo un sacco di parlamentari”. “Stiamo verificando i ‘numeri’ in Parlamento. Allo stato, sono dieci i ‘nuovi acquisti’ pronti a votare Silvio”, ma in agguato ci sono sempre i franchi tiratori, soprattutto ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 13 gennaio 2022) Si definisce ”l’acchiappa farfalle di Silvio…”. Da oltre una settimana Vittoriosta facendo da vero e proprio segretario telefonico di Silvio Berlusconi, sia ad Arcore che a ‘Villa Grande’, a caccia di grandi elettori nella ‘terra di mezzo’ del Misto per sostenere la candidatura del Cav al. ”Da quando Berlusconi mi ha detto che vuole andare al Colle e ha i numeri per farlo, ben 100fuori dal perimetro del centrodestra -racconta all’Adnkronos il critico d’arte- io gli ho chiesto: ma chi sono? Perché non gli diamo un volto chiamandoli uno per uno? E così, numeri di telefono alla mano, stiamo sentendo un sacco di parlamentari”. “Stiamo verificando i ‘numeri’ in Parlamento. Allo stato, sono dieci i ‘acquisti’ pronti a votare Silvio”, ma in agguato ci sono sempre i franchi tiratori, soprattutto ...

Advertising

VittorioSgarbi : Io qualche idea ce l’avrei… - tempoweb : L'ufficiale di collegamento con le opposizioni svela come sta procurando consensi per il sogno Quirinale di Berlusc… - TerraMia14 : Non impressionantevi #Sgarbi sta mandando dei fax a Silvio #Berlusconi. ?????????? Qui?? RINALE #quirinale - simanonmipare : RT @OrioliPaolo: Se basta una telefonata di Sgarbi per convincerti a trattare su Berlusconi al Quirinale, sei veramente una capra, capra, c… - PMO_W : RT @favalem: Le trattative 'segrete' per il #Quirinale Squilla il telefono, risponde la senatrice del gruppo Misto (Bianca Laura Granato):… -