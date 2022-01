Advertising

fisco24_info : Oro: quotazioni poco mosse a 1.824 dollari l'oncia: Variazione frazionale dello 0,07% -

Avvio di giornata stabile per ledell'. Il metallo prezioso passa di mano a 1.824,9 dollari l'oncia con una variazione frazionale ( - 0,07%) sui valori della vigilia. . 13 gennaio 2022Petrolio: chiusura in rialzo anche ieri per ledell'nero che si sono fermate a 82,64 dollari, in progresso dell'1,8%. Wall Street: chiusura positiva anche ieri per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones e l'S&P500 sono ...Per me era più un fratello che un cugino, un confidente, una persona fantastica". Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...Avvio di giornata stabile per le quotazioni dell'oro. Il metallo prezioso passa di mano a 1.824,9 dollari l'oncia con una variazione frazionale (-0,07%) sui valori della vigilia. (ANSA). (ANSA) ...