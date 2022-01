Meno Ufo nei cieli | nel 2021 solo 276 avvistamenti

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Sono stati 276 glidi “oggetti volanti non identificati” segnalati al Cun, il Centro ufologico nazionale, nel, con un calo del 38% rispetto all’anno precedente. Lo sottolinea la stessa associazione in una nota, rilevando come la diminuzione di“assume una particolare rilevanza se posto in relazione con il vertiginoso aumento di notizie a carattere ufologico verificatosi nello stesso anno”. Delle 276 segnalazioni, 166 sono state testimonianze didi oggetti volanti non identificati, mentre le altre non sono state considerate “per insufficienza di dati” o perchè riguardanti fatti ” non rilevanti dal punto di vista ufologico e che in genere sono da attribuirsi a fenomeni naturali”. A proposito della tipologia delle 166 segnalazioni analizzate dal Cun, il 30% è consistito in ...