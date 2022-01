Machine Gun Kelly e Megan Fox si sposano: “Sì, in questa vita e in ogni vita” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il rapper statunitense ha dichiarato il suo amore all’attrice nel resort di Porto Rico dove i due si sono conosciuti un anno e mezzo fa. La proposta è avvenuta sotto un albero in un giardino della Spa Botánico al Ritz-Carlton Dorado Beach di Porto Rico. Megan Fox ha pubblicato un video sul suo account Instagram, raccontandosi ai fan. “Nel luglio del 2020 ci siamo seduti sotto questo albero di baniano. Abbiamo chiesto magia. Eravamo ignari del dolore che avremmo affrontato insieme in un periodo di tempo così breve e frenetico. Ignari del lavoro e dei sacrifici che la relazione ci avrebbe richiesto, ma inebriati dall’amore. E dal karma. In qualche modo un anno e mezzo dopo, dopo aver attraversato l’inferno insieme e aver riso più di quanto avessi mai immaginato possibile, mi ha chiesto di sposarlo. E proprio come in ogni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il rapper statunitense ha dichiarato il suo amore all’attrice nel resort di Porto Rico dove i due si sono conosciuti un anno e mezzo fa. La proposta è avvenuta sotto un albero in un giardino della Spa Botánico al Ritz-Carlton Dorado Beach di Porto Rico.Fox ha pubblicato un video sul suo account Instagram, raccontandosi ai fan. “Nel luglio del 2020 ci siamo seduti sotto questo albero di baniano. Abbiamo chiesto magia. Eravamo ignari del dolore che avremmo affrontato insieme in un periodo di tempo così breve e frenetico. Ignari del lavoro e dei sacrifici che la relazione ci avrebbe richiesto, ma inebriati dall’amore. E dal karma. In qualche modo un anno e mezzo dopo, dopo aver attraversato l’inferno insieme e aver riso più di quanto avessi mai immaginato possibile, mi ha chiesto di sposarlo. E proprio come in...

