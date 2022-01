Lotta al Covid-19 | Aifa | non esistono antibiotici efficaci

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 13 gennaio 2022) "In merito alle recenti notizie di stampa relative alla carenza dell`azitromicina anche a seguito del suo utilizzo eccessivo e improprio per il-19,precisa che l`azitromicina, e nessun antibiotico in generale, è approvato, né tantomeno raccomandato, per il trattamento di-19". È quanto si legge in una nota dell'Agenzia italiana del farmaco. "Fin dall`inizio della pandemia,ha scoraggiato fortemente l`uso dell`azitromicina per il. Come ampiamente dimostrato da numerosi e ben condotti studi clinici pubblicati sulle migliori riviste internazionali, non vi è alcuna evidenza che l`utilizzo dell`azitromicina abbia un effetto protettivo sulla evoluzione di-19, né in termini di riduzione della trasmissione, né dei tempi di guarigione, o della mortalità. ...