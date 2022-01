LIVE Camerun-Etiopia, Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: i Leoni Indomabili affrontano i Walya Boyz (Di giovedì 13 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.33 Andre Onana, invece, sarà il prossimo portiere titolare dell’Inter, che se lo è agigudicato a parametro 0 sconfiggendo la concorrenza del Barcellona. Il portiere, attualmente in forza all’Ajax, ha svolte le visite mediche con i nerazzurri prima della competizione. 16.31 Le migliori individualità del Camerun sono Zambo Anguissa, mediano rivelazione del Napoli, Aboubakar e Choupo-Moting, attuale riserva di Lewandoski al Bayern Monaco e dotato di un’ottima esperienza internazionale. 16.29 Di seguito le formazioni ufficiali della sfida: Camerun – Onana, Collins Fai, Ngamaleu, Tolo, Ngadeu, Castelletto, Anguissa, Choupo-Mouting, Aboubakar, Ekambi, Hongla. Etiopia – Shanko, Hamid, Yusef, Yohannes, Tamene, Debebe, Mohammed, Dagnachew, Nasir, Gebremichael, ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.33 Andre Onana, invece, sarà il prossimo portiere titolare dell’Inter, che se lo è agigudicato a parametro 0 sconfiggendo la concorrenza del Barcellona. Il portiere, attualmente in forza all’Ajax, ha svolte le visite mediche con i nerazzurri prima della competizione. 16.31 Le migliori individualità delsono Zambo Anguissa, mediano rivelazione del Napoli, Aboubakar e Choupo-Moting, attuale riserva di Lewandoski al Bayern Monaco e dotato di un’ottima esperienza internazionale. 16.29 Di seguito le formazioni ufficiali della sfida:– Onana, Collins Fai, Ngamaleu, Tolo, Ngadeu, Castelletto, Anguissa, Choupo-Mouting, Aboubakar, Ekambi, Hongla.– Shanko, Hamid, Yusef, Yohannes, Tamene, Debebe, Mohammed, Dagnachew, Nasir, Gebremichael, ...

