“L’ha chiesto continuamente al quarto uomo” | polemica di Spalletti!

Brutto fallo da parte di Duncan su Matteo Politano, tanto che l'arbitro è stato costretto ad estrarre il giallo suscitando qualche dubbio su una possibile espulsione. Un cartellino rosso che infatti era fortemente richiesto da Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, che ha più volte ripetuto al quarto uomo che il fallo commesso da parte del calciatore viola era palesemente da espulsione, considerando che ha nettamente travolto il numero 21 del Napoli al minuto 23 del primo tempo. Ciò nonostante l'arbitro Ayroldi è restato fermo sulla suo decisione confermando la sola ammonizione.

