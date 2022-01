La tronista Roberta e la dedica dopo la scelta: “Per sempre con me…” (Di giovedì 13 gennaio 2022) dopo mesi di corteggiamento ed esterne mozzafiato è arrivata la scelta della tronista di Uomini e Donne Roberta Giusti. Una scelta imprevedibile con una particolare dedica Ecco cosa ha detto nell’ultima puntata la tronista al corteggiatore Luca Salatino Lunedì 10 gennaio, dopo mesi di corteggiamenti, esterni, pensamenti e ripensamenti è arrivata la scelta della tronista di Uomini e Donne Roberta Giusti. Ma quella avvenuta nello studio del popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi sotto lo sguardo attento e sardonico di Tina Cipollari e Gianni Sperti era davvero imprevedibile. Ricordiamo che i fatti risalgono a fine dicembre, la trasmissione Colpo di scena a “Uomini ... Leggi su ck12 (Di giovedì 13 gennaio 2022)mesi di corteggiamento ed esterne mozzafiato è arrivata ladelladi Uomini e DonneGiusti. Unaimprevedibile con una particolareEcco cosa ha detto nell’ultima puntata laal corteggiatore Luca Salatino Lunedì 10 gennaio,mesi di corteggiamenti, esterni, pensamenti e ripensamenti è arrivata ladelladi Uomini e DonneGiusti. Ma quella avvenuta nello studio del popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi sotto lo sguardo attento e sardonico di Tina Cipollari e Gianni Sperti era davvero imprevedibile. Ricordiamo che i fatti risalgono a fine dicembre, la trasmissione Colpo di scena a “Uomini ...

Advertising

Martini14Emma : RT @isabenanti: Comunque la scelta di Roberta verso Samuele è stata una piccola parentesi tra una puntata dedicata alla non scelta di Luca… - sil_smil : RT @isabenanti: Comunque la scelta di Roberta verso Samuele è stata una piccola parentesi tra una puntata dedicata alla non scelta di Luca… - camila_healing : RT @isabenanti: Comunque la scelta di Roberta verso Samuele è stata una piccola parentesi tra una puntata dedicata alla non scelta di Luca… - Franchi98456048 : @risafra76 lunedì Gemma derisa da cavaliere che a sua volta era vittima di truffa romantica. Ieri ed oggi scelta di… - ashtakesmehome : RT @isabenanti: Comunque la scelta di Roberta verso Samuele è stata una piccola parentesi tra una puntata dedicata alla non scelta di Luca… -