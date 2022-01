La cicatrice sul volto di Signorini? GfVip, il segreto svelato; l'aggressione subita da Alfonso (Di giovedì 13 gennaio 2022) Alfonso Signorini senza segreti. Adesso è lui a raccontarsi, svelando cosa ci sia dietro una cicatrice sul lato sinistro del suo occhio. Pochi, probabilmente, l'hanno notato. Il conduttore del GF vip, su Chi, svela che mentre vendeva enciclopedie porta a porta - prima di diventare insegnante di Lettere e successivamente giornalista - è successo qualcosa di imprevedibile. «Ho iniziato vendendo enciclopedie porta a porta. Studiavo all'università e le lezioni private non mi bastavano a sbarcare il lunario, così ho cominciato. Mi avevano insegnato a giocare d'attacco: “Quando la porta si apre, metà del lavoro è già fatto. A quel punto sorridi e comincia a parlare. Non scoraggiarti se ti senti dire che non vogliono nulla o che non sono interessati, parla a raffica. Se alla fine la porta sarà ancora aperta, è fatta”. Io ero ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022)senza segreti. Adesso è lui a raccontarsi, svelando cosa ci sia dietro unasul lato sinistro del suo occhio. Pochi, probabilmente, l'hanno notato. Il conduttore del GF vip, su Chi, svela che mentre vendeva enciclopedie porta a porta - prima di diventare insegnante di Lettere e successivamente giornalista - è successo qualcosa di imprevedibile. «Ho iniziato vendendo enciclopedie porta a porta. Studiavo all'università e le lezioni private non mi bastavano a sbarcare il lunario, così ho cominciato. Mi avevano insegnato a giocare d'attacco: “Quando la porta si apre, metà del lavoro è già fatto. A quel punto sorridi e comincia a parlare. Non scoraggiarti se ti senti dire che non vogliono nulla o che non sono interessati, parla a raffica. Se alla fine la porta sarà ancora aperta, è fatta”. Io ero ...

