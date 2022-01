“In corso D’Opera”, contest con ricette a base di Pecorino Romano Dop (Di giovedì 13 gennaio 2022) MACOMER – Al via “In corso D’Opera”: giovani aspiranti chef di quattro regioni italiane si sfidano ai fornelli con piatti a base di Pecorino Romano Dop. L’iniziativa, promossa dall’omonimo Consorzio, è rivolta agli Istituti Alberghieri di Sardegna, Lazio, Campania e Puglia. L’obiettivo è far conoscere ai futuri professionisti dell’enogastronomia un prodotto di eccellenza protetto da marchio di tutela. I laboratori iniziano il 13 gennaio. La partecipazione al contest culinario online prevede l’ideazione, la realizzazione e il racconto di due ricette a base di questo prodotto caseario: un piatto unico e un dolce. Il Consorzio, presieduto da Gianni Maoddi, premierà per ogni regione la classe che avrà saputo valorizzarlo al meglio. Le foto delle ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 13 gennaio 2022) MACOMER – Al via “In”: giovani aspiranti chef di quattro regioni italiane si sfidano ai fornelli con piatti adiDop. L’iniziativa, promossa dall’omonimo Consorzio, è rivolta agli Istituti Alberghieri di Sardegna, Lazio, Campania e Puglia. L’obiettivo è far conoscere ai futuri professionisti dell’enogastronomia un prodotto di eccellenza protetto da marchio di tutela. I laboratori iniziano il 13 gennaio. La partecipazione alculinario online prevede l’ideazione, la realizzazione e il racconto di duedi questo prodotto caseario: un piatto unico e un dolce. Il Consorzio, presieduto da Gianni Maoddi, premierà per ogni regione la classe che avrà saputo valorizzarlo al meglio. Le foto delle ...

Advertising

SerieA : Match che cambia direzione in corso d'opera. ?? Il @CagliariCalcio vince ? ???? #SampCagliari #SerieATIM??… - Lopinionista : 'In corso D'Opera', contest con ricette a base di Pecorino Romano Dop - Silvia_Si : RT @PersilQ: La svendita del Paese ad opera di Draghi è in pieno corso. L'Italia è in mano a pochi fondi d'investimento, come sempre detto.… - Andre_hendrix95 : ... match. Ripeto, ha pasticciato un po', però è stato l'unico ad essere costante e pericoloso per tutta la partita… - 74_cappe : RT @PersilQ: La svendita del Paese ad opera di Draghi è in pieno corso. L'Italia è in mano a pochi fondi d'investimento, come sempre detto.… -

Ultime Notizie dalla rete : corso D’Opera Fotografia artistica, le cinque immagini più costose del 2021 We Wealth