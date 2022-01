Il principe Andrea non avrà più incarichi pubblici, né il titolo di “Altezza Reale” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il principe Andrea del Regno Unito, figlio della regina Elisabetta II e duca di York, non avrà più alcun incarico pubblico, e gli sono stati tolti anche i titoli militari e i suoi legami di patrocinio con associazioni di beneficenza Leggi su ilpost (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ildel Regno Unito, figlio della regina Elisabetta II e duca di York, nonpiù alcun incarico pubblico, e gli sono stati tolti anche i titoli militari e i suoi legami di patrocinio con associazioni di beneficenza

Advertising

repubblica : Il principe Andrea non potra' piu' essere chiamato 'Sua Altezza': la Regina toglie i titoli militari al figlio - TgLa7 : #Epstein: via incarichi e gradi militari a principe #Andrea 'Rimessi nelle mani della #regina' dopo svolta su causa… - Agenzia_Italia : Il principe #Andrea andrà a processo negli Usa per il caso #Epstein - LondonOneRadio : caso Il Principe Andrea perde titolo di Sua Altezza Reale, i gradi militari e qualsiasi privilegio ad essi collegat… - massimoscapolan : Principe #Andrea d'Inghilterra, duca di York, sua bassezza reale. -