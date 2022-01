I nuovi personaggi di Doc – Nelle Tue Mani

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Il cast di Doc 2 Fatta eccezione per il dottor Sardoni (Raffaele Esposito), uscito di scena una volta scoperte le sue malefatte, l’equipe del dottor Andrea Fanti (Luca Argentero) torna al gran completo nella seconda stagione di Doc –tue, al via questa sera su Rai 1 alle 21.25. Il protagonista, archiviato il dramma dell’aggressione, ha ancora un buco di memoria lungo dodici anni e, nonostante lei si sia rifatta una vita con un nuovo compagno e abbia anche chiesto in affido un bambino, continua ad amare la moglie Agnese (Sara Lazzaro), direttrice sanitaria dell’ospedale, con la quale c’è stato solo un breve e fugace ritorno di fiamma. Andrea ha recuperato il rapporto con la figlia Carolina (Beatrice Grannò), che ha deciso di studiare medicina; sa di aver avuto una relazione con la collega Giulia (Matilde Gioli) ma non prova nulla per lei; ...