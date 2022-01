GTA 6 | uscita nel 2023 secondo gli analisti

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Dopo la recente acquisizione di Zynga da parte di Take Two, alcuniprevedono l’dell’atteso GTA 6 per l’annoI record dell’industria dei videogiochi si arricchiscono di un ulteriore primato. Qualche giorno addietro infatti, il colosso Take-Two ha acquisito per la modica cifra di 12,7 miliardi di dollari gli sviluppatori mobile Zynga. L’acquisizione risulta così una delle più grandi della storia dei videogiochi. In un comunicato stampa, Take-Two ha dichiarato di aspettarsi un tasso di crescita annuale del 14%, almeno fino al termine dell’anno fiscale 2024. Stando ad un analista, esiste solo un titolo targato Rockstar in grado di dare una tale confidenza e forza alla compagnia. Stando a quanto riportato, dovremmo aspettarci l’di GTA 6 nel corso del ...

Secondo l'ipotesi di alcuni analisti, GTA 6 potrebbe debuttare tra settembre 2023 e febbraio 2024. I giochi della saga hanno sempre avuto delle date di uscita molto diverse tra di loro, dunque allo ... L'analista Doug Cretz di Cowen ha infatti sottolineato come Take - Two abbia utilizzato una tecnica simile per svelare l'annuncio di GTA V, suggerendone il lancio proprio tramite target finanziari.