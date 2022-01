Generali | Caltagirone si è dimesso dal Cda

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Il consigliere di amministrazione Francesco Gaetano, vice presidente vicario, consigliere non indipendente e membro dei Comitati per le Nomine e la Remunerazione; per la Corporate Governance e la Sostenibilità sociale ed ambientale; per gli Investimenti; per le Operazioni Strategiche, ha comunicato questa sera le proprie dimissioni dal Consiglio di amministrazione di.Lo comunica in una nota la società., direttamente o attraverso società a lui riconducibili, detiene una quota del capitale sociale di AssicurazioniSpa pari all`8,04%